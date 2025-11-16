Çin ile Japonya arasındaki gerilim yükseldi

Çin ile Japonya arasında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri üzerine başlayan gerilim devam ediyor.

Japon Başbakan Takaiçi Sanae, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etti.

Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtti ancak sözlerini geri almayı reddetti.

ÇİN'DEN PROTESTO NOTASI

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası verdi.

SEYAHAT UYARISI

Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri üzerine yaşanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japon liderin Tayvan bağlantılı meselelerle ilgili provokatif açıklamalarının Çin-Japon ilişkilerinin atmosferini olumsuz etkilediği ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının güvenliğine ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Çin vatandaşlarına yakın dönemde Japonya'ya gitmekten kaçınmaları uyarısı yapılan açıklamada, halihazırda bu ülkede bulunan vatandaşlara yerel güvenlik durumunu yakından takip etmeleri ve kendilerini koruma önlemlerini artırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

"JAPONYA'DAKİ EĞİTİM KOŞULLARI UYGUN DEĞİL"

Çin Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Japonya'daki toplumsal güvenliğin istikrarsız olduğu, Çin vatandaşlarını hedef alan suç vakalarının sıkça yaşandığı, ülkedeki güvenlik durumunun ve ortamının yurt dışında eğitim için uygun olmadığı belirtildi.

Japonya'da yaşayan Çin vatandaşları için güvenlik risklerinin arttığına işaret edilen açıklamada, halihazırda bu ülkede eğitim gören Çinli öğrencilere yerel güvenlik durumunu yakından izlemeleri, riskleri değerlendirmeleri ve önleyici tedbirler konusunda farkındalığı artırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

ÇİN GEMİLERİ İHTİLAFLI ADACIKLARDA

Çin Sahil Güveliğine ait gemilerin, Doğu Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı adacıkların çevresindeki sularda seyrettiği bildirildi.

Japonya Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 4 Çin sahil güvenlik gemisinin adacıklar çevresindeki sulara girdiği, bunun üzerine Japon gemilerinin kontrolündeki bölgede "hak koruma operasyonu" yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Çin gemilerinin daha sonra bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, 14 Kasım'da 3 Çin savaş gemisinin Japonya yakınındaki sularda seyrettiğini açıklamıştı.

DOĞU ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Doğu Çin Denizi'de Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adaları, hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde olan, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.​​​​​​