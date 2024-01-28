Çin ile Tayland, kalıcı vize muafiyeti anlaşması imzaladı

Çin ile Tayland arasında, iki ülke vatandaşlarına karşılıklı seyahatlerinde kalıcı vize muafiyeti tanıma konusunda anlaşmaya varıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma Bakan Vang Yi'nin Tayland ziyaretinde imzalandı.

1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek anlaşmayla, iki ülkenin standart pasaport sahibi vatandaşları diğer ülkeye seyahatlerinde kalıcı olarak vizeden muaf tutulacak.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Çin vatandaşlarına eylülde açıkladıkları tek taraflı geçici vize muafiyeti programının, süresinin dolacağı 29 Şubattan sonra da süresiz olarak devam ettirileceğini duyurmuştu.