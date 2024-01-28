Çin ile Tayland, kalıcı vize muafiyeti anlaşması imzaladı
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Çin ile Tayland arasında, iki ülke vatandaşlarına karşılıklı seyahatlerinde kalıcı vize muafiyeti tanıma konusunda anlaşmaya varıldı.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma Bakan Vang Yi'nin Tayland ziyaretinde imzalandı.
1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek anlaşmayla, iki ülkenin standart pasaport sahibi vatandaşları diğer ülkeye seyahatlerinde kalıcı olarak vizeden muaf tutulacak.
Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Çin vatandaşlarına eylülde açıkladıkları tek taraflı geçici vize muafiyeti programının, süresinin dolacağı 29 Şubattan sonra da süresiz olarak devam ettirileceğini duyurmuştu.
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