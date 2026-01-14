Çin, ilk kez dış ticarette trilyon dolar eşiğini aştı

Çin, ABD Başkanı Donlad Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerine rağmen rekor düzeyde trilyon dolarlık ticaret fazlası bildirdi

The Guardian'da yer alan analize göre Donald Trump'ın geçen Ocak ayında ABD başkanlığına geri dönmesinden bu yana Pekin'in yeni gümrük vergilerine karşı gösterdiği direnç, Çinli firmaları ABD'nin gümrük vergilerini telafi etmek için odaklarını Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya kaydırmaya cesaretlendirdi.

1 TRİLYON DOLARLIK TİCARET FAZLASI

Gümrük verilerine göre, kasım ayında Çin'in yıllık ticaret fazlası 1,189 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Çin gümrük idaresi bakan yardımcısı Wang Jun çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, “Küresel ticaret büyümesinin ivmesi yetersiz görünüyor ve Çin'in dış ticaret gelişimi için dış ortam hâlâ zorlu ve karmaşık” dedi.

7 KEZ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Çin'in aylık ihracat fazlası, kısmen zayıflamış yuanın da etkisiyle, geçen yıl yedi kez 100 milyar doları aştı. Bu rakam, 2024 yılında sadece bir kez aşılmıştı. Bu durum, Trump'ın ABD'ye yönelik sevkiyatları kısıtlamış olsa da, Çin'in dünya ile olan ticaretini neredeyse hiç etkilemediğini gösteriyor.

Çin ayrıca, AB ülkeleriyle uzun süredir süren bir anlaşmazlık konusu olan güneş enerjisi endüstrisi için sübvansiyon benzeri ihracat vergisi iadelerini de kaldırdı.

Aralık ayında milletvekilleri, dış ticaret yasasında yapılan değişiklikleri normalde üç okuma yerine iki okuma ile kabul ederek, büyük bir trans-Pasifik ticaret anlaşmasının üyelerine Çin'in endüstriyel sübvansiyonlardan daha serbest ve daha açık ticarete geçmeye hazır olduğunu işaret etti.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ekim ayı sonunda imzaladıkları bir yıllık gümrük vergisi ateşkesi anlaşmasına rağmen, Çin mallarına uygulanan yüzde 47,5'lik ABD gümrük vergisi, analistlerin Çinli firmaların ABD'ye kârlı bir şekilde ihracat yapabilmelerini sağlayan seviye olarak belirledikleri %35'in oldukça üzerinde.