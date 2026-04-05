Çin'in başlattığı ürünleri yenileme kampanyasında il çeyrekte 62,9 milyar dolarlık satış gerçekleşti

Çin hükümetinin tüketimi artırarak iç talebi canlandırma hedefiyle uyguladığı tüketici ürünleri yenileme programının, yılın ilk çeyreğinde 433,17 milyar yuan (62,9 milyar dolar) satış oluşturduğu bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığının verilerine göre, Ocak-Mart 2026 döneminde otomobil, beyaz eşya ve elektronik ürünlerinde, yeni satışlarda teşvik ödemesi yapılan program kapsamında 60,94 milyon ürün satıldı.

Program kapsamında 1,41 milyon otomobil, 23,21 milyon ev aleti ve 36,32 milyon dijital ile akıllı cihazın satışında devlet teşviki verilirken, toplam satışların değeri 433,17 milyar yuana (62,9 milyar dolar) ulaştı.

Çin hükümeti, tüketimi ve iç talebi güçlendirmek üzere geçen yıl başlattığı tüketici ürünleri yenileme programını bu yıl da sürdürme kararı almıştı.

2026 taslak bütçesinde merkezi hükümetin çıkaracağı 1,3 trilyon yuan değerindeki (190 milyar dolar) ultra uzun vadeli devlet tahvillerinden 250 milyar yuanın (36,3 milyar dolar) tüketici ürünleri yenileme programına ayrılacağı duyurulmuştu.