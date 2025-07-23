Çin'in elektrik enerjisi yatırımları hız kesmiyor

Çin'de yılın ilk yarısında elektrik kurulu gücü, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarken en fazla artış güneş ve rüzgar enerjisinde görüldü.

Çin Ulusal Enerji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin toplam elektrik kurulu kapasitesi haziran itibarıyla 3 bin 648 gigavat düzeyine ulaştı. Haziran ayı itibarıyla kapasite termikte 1474,5, güneşte 1100, rüzgarda 572,6, hidroelektrikte 439,9 ve nükleerde 60,9 gigavat olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDE

Kurulu güçte ocak-haziran döneminde yüzde 18,7'lik artış yaşanırken, santral kapasitesinde en fazla büyüme güneş enerjisinde görüldü. Güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,2 arttı. Rüzgar enerjisinde yüzde 22,7, nükleerde yüzde 4,9, termikte yüzde 4,7 ve hidroelektrikte yüzde 3 artış gerçekleşti.

KURULU KAPASİTEDE 300 GİGAVATLIK ARTIŞ

Yılın ilk yarısında kurulu kapasite yaklaşık 300 gigavat artarken, bu büyümenin yaklaşık 213 gigavatı güneş ve 51 gigavatı rüzgar enerjisinden kaynaklandı.