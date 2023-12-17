Çin'in fosil yakıt üretimi ve ithalatı 11 ayda arttı

Çin'de petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıt üretimi ve ithalatı, 2023'ün 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ocak-kasım döneminde kömür üretimi yıllık yüzde 2,9, ham petrol üretimi yüzde 1,8 ve doğal gaz üretimi yüzde 6 arttı.

Söz konusu dönemde, kömür ithalatı yüzde 62,9, ham petrol ithalatı yüzde 12,1 ve doğal gaz ithalatı yüzde 8,5 yükseldi.

Kömür üretimi, 11 ayda 4,24 milyar tona ulaştı. Aynı dönemde yıllık 4,27 milyar ton kömür ithal edildi.