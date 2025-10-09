Giriş / Abone Ol
Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde öğle saatlerinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

  • 09.10.2025 09:47
Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Garzı Tibet Özerk İli'nin Şinlong ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

5,4 büyüklüğündeki deprem, ilçe ve çevresindeki yerleşimlerde hissedilirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

