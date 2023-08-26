Çin'in tarım ürünleri dış ticareti 7 ayda yüzde 4 arttı

Tarım ürünleri ithalatı yüzde 5,4 artışla 142,78 milyar dolara, ihracatı ise yüzde 0,6 artışla 55,84 milyar dolara çıktı

Çin'in tarım ürünlerinin ithalatı ve ihracatından kaynaklanan dış ticaret hacminin, 2023'ün ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttığı bildirildi.

Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ocak-temmuz döneminde, tarım ürünleri ithalatı yüzde 5,4 artışla 142,78 milyar dolara, ihracatı ise yüzde 0,6 artışla 55,84 milyar dolara çıktı.

Tarım ürünlerinin oluşturduğu dış ticaret hacmi yüzde 4 artışla 198,62 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret açığı yüzde 8,7 yükselerek 86,94 milyar dolar oldu.