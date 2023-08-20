Çin'in tatbikat başlattığı Tayvan çevresindeki askeri hareketlilik sürüyor

Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lider vekili Lai Ching-te'nin ABD ziyaretini gerekçe göstererek başlattığı askeri tatbikatın ardından Ada çevresindeki hareketlilik sürüyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 45 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında 45 hava aracından 27'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

9 "SU-30", 12 "J-10" ve 4 "J-11" tipi savaş uçağı ile "Z-9" tipi denizaltı savar helikopterin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-9" tipi askeri nakliye uçağının ise ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Tayvan Silahlı Kuvvetlerinin savaş uçakları, gemiler, tespit-takip vasıtaları ve karaya konuşlu füze sistemleriyle durumu yakından izlediği kaydedildi.