Çin'in uzay çalışmaları: 55 çeşit deney numunesi Dünya'ya ulaştırıldı

Çin Uzay İstasyonu’nun yedinci grup uzay bilimi deney numunelerinin Shenzhou-18 uzay aracıyla Dünya’ya ulaştırıldığı açıklandı.

Bunlar arasında 28 bilimsel deneyin yapılması için 55 çeşidiyle 34,6 kilogram ağırlığındaki numune bulunuyor.

Yaşam bilimi deneyiyle ilgili numunelerin temel durumu kontrol edildikten sonra bu sabah Pekin’deki Çin Bilimler Akademisi’ne (CAS) bağlı Uzay Kullanımı Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’ndeki bilim insanlarına teslim edildi.

Shenzhou-18 uzay aracıyla inen yaşam numuneleri arasında amino asitler ve oligopeptitler dahil olmak üzere 24 çeşit yaşam türünün yer aldığı öğrenildi.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU "TİENGONG"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımının engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, 2 laboratuvar modülünden oluşan ve uzay teleskobu eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) çekirdek modülü 29 Nisan 2021, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Grafik: AA

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken istasyon "uygulama ve geliştirme" aşamasına geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.