Çin, insanlı Ay seferlerinde kullanacağı mekiği ve roketi test etti

Çin'in, insanlı Ay keşif görevlerinde kullanmayı planladığı Mıngcou uzay mekiği ile Long March-10 roketini test ettiği bildirildi.

Roketin ve mekiğin geliştiricisi Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, Mıngcou mekiği, prototip Long March-10 roketiyle Haynan Adası'nda Vınçang Uzay Aracı Merkezi'nden fırlatıldı.

Alçak irtifa kaçış testi için yapılan fırlatıştan kısa süre sonra roketten ayrılan mekik, okyanusta belirlenen alana paraşütle iniş yaptı.

Test, mekiğin fırlatışta bir teknik aksaklık olması halinde taykonotların acil durum kaçışını sağlamak amacıyla yapıldı.

Öte yandan fırlatışta Çin'in yeniden kullanılabilir özellikte olması hedeflenen Long March-10 roketi de ilk kez test edildi. Roketin ilk aşaması, fırlatışın ardından planlandığı gibi okyanusta belirlenen alana düştü.