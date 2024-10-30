Çin, insanlı uzay aracını yörüngeye fırlattı
Çin’in Shenzhou-19 insanlı uzay aracı, Changzheng-2F Y19 taşıyıcı roketiyle Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya fırlatıldı.
Kaynak: DHA
Çin, Shenzhou-19 insanlı uzay aracını yörüngeye fırlattı.
Uzay aracı taşıyıcı roketten başarılı bir şekilde ayrılarak, öngörülen yörüngeye girdi.
Uzay aracındaki mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Shenzhou-19’un uçuş misyonu kapsamında, 86 ayrı deney yapması bekleniyor.
Uzay ortamında yaşam bilimi, mikro yerçekimi temel fiziği, uzay malzeme bilimi, uzay tıbbı ve yeni uzay teknolojileri gibi deneylerden bilimsel verilerin elde edilmesi amaçlanıyor.