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Çin, insanlı uzay aracını yörüngeye fırlattı

Çin’in Shenzhou-19 insanlı uzay aracı, Changzheng-2F Y19 taşıyıcı roketiyle Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya fırlatıldı.

Dünya
  • 30.10.2024 10:33
  • Giriş: 30.10.2024 10:33
  • Güncelleme: 30.10.2024 10:37
Kaynak: DHA
Çin, insanlı uzay aracını yörüngeye fırlattı
Fotoğraf: DHA

Çin, Shenzhou-19 insanlı uzay aracını yörüngeye fırlattı.

Uzay aracı taşıyıcı roketten başarılı bir şekilde ayrılarak, öngörülen yörüngeye girdi.

Uzay aracındaki mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Shenzhou-19’un uçuş misyonu kapsamında, 86 ayrı deney yapması bekleniyor.

Uzay ortamında yaşam bilimi, mikro yerçekimi temel fiziği, uzay malzeme bilimi, uzay tıbbı ve yeni uzay teknolojileri gibi deneylerden bilimsel verilerin elde edilmesi amaçlanıyor.

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