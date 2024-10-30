Çin, insanlı uzay aracını yörüngeye fırlattı

Çin, Shenzhou-19 insanlı uzay aracını yörüngeye fırlattı.

Uzay aracı taşıyıcı roketten başarılı bir şekilde ayrılarak, öngörülen yörüngeye girdi.

Uzay aracındaki mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Shenzhou-19’un uçuş misyonu kapsamında, 86 ayrı deney yapması bekleniyor.

Uzay ortamında yaşam bilimi, mikro yerçekimi temel fiziği, uzay malzeme bilimi, uzay tıbbı ve yeni uzay teknolojileri gibi deneylerden bilimsel verilerin elde edilmesi amaçlanıyor.