Çin, internet uydularının ikinci grubunu uzaya gönderdi

Çin, Guovang takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının ikinci grubunu fırlattı.

Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March-8 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular fırlatışın ardından Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumuna yerleşirken, fırlatış Long March roketleriyle icra edilen 559'ncu başarılı taşıma görevi oldu.

Guovang takım uydu ağının parçasını oluşturacak ilk uydu grubu, 16 Aralık 2024'te fırlatılmıştı.

"GUOVANG"

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD'nin SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip bir global uydu internet ağı kurmayı amaçladığı proje, 2021'de Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

ITU düzenlemelerine göre takım uydu ağı operatörlerinin frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşmaları şartı var.

Guovang projesi için takım uydu ağının yüzde 10'nu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

"ÇİENFAN"

Çin'in, bunun dışında "Çienfan" (Uzay Yelkeni) adı verilen başka bir takım uydu ağı projesi de bulunuyor.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen uydularla, Alçak Yer Yörüngesi'nde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan bir mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak uydu gruplarının ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te ve dördüncüsü 23 Ocak 2025'te uzaya gönderilmişti.