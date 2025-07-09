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Çin, İran'a hava savunma sistemi verdiği haberini yalanladı

Dünya
  • 09.07.2025 10:50
  • Giriş: 09.07.2025 10:50
  • Güncelleme: 09.07.2025 10:52
Kaynak: AA
Çin, İran'a hava savunma sistemi verdiği haberini yalanladı

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Pekin'in İran'a hava savunma sistemi verdiği yönündeki haberi reddetti.

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Pekin'in İran'a hava savunma sistemi verdiği yönündeki habere ilişkin Israel Hayom gazetesinin sorusuna yazılı cevap verdi.

Açıklamada, Çin'in İran'a hava savunma sistemleri verdiği yönündeki haberin doğru olmadığı ifade edildi.

Pekin'in savaşan ülkelere "asla silah ihraç etmediği" savunuldu.

Middle East Eye haber sitesi, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile varılan ateşkesten sonra Çin'in İran'a karadan havaya savunma sistemleri verdiğini iddia etmişti.

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