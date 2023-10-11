Çin, İsrail-Filistin çatışmasında ortak arabuluculuk için Mısır'a öneride bulundu

Çin, İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanması, şiddetin durdurulması ve Filistin halkına insani yardım sağlanmasına yönelik çabalar için Mısır ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, Mısır Dışişleri Bakanlığı Filistin Dairesinden sorumlu Bakan Yardımcısı Usame Hıdır ile telefonda görüştü.

Büyükelçi Cai, görüşmede, Çin'in İsrail ile Filistin arasında gerilim ve şiddetin tırmanmasından ve artan sivil can kayıplarındaki artıştan derin kaygı duyduğunu belirterek "Çin, tarafları ateşkese ve şiddeti sonlandırmaya teşvik etmek, Filistin halkına insani yardım sağlamak ve başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'deki insani krizin derinleşmesini önlemek için Mısır ile iletişimi ve eş güdümü sürdürmeye hazırdır." dedi.

Çin'in sivillere zarar veren her türlü eyleme karşı olduğunu, bunları kınadığını ve acil ateşkes çağrısı yaptığını vurgulayan Cai, "Filistin ile İsrail arasındaki çatışma döngüsünün kökeninde yatan sebep, Filistin sorununun adil şekilde çözülememesidir. Bundan tek çıkış yolu, iki devletli çözümün uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.