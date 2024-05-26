Çin, Japonya ve Güney Kore liderleri üçlü zirvede bir araya geliyor

Çin, Japonya ve Güney Kore, ikili anlaşmazlıklar ve bölgesel jeopolitik gerilimler nedeniyle 2019'dan bu yana yapılamayan üçlü liderler zirvesi yarın gerçekleştirecek.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün ev sahipliğinde Seul'de düzenlenecek zirveye, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Çin Başbakanı Li Çiang katılacak.

Üç ülkenin liderleri, 2019'daki son zirveden bu yana ilk kez bir araya gelirken, beş yıl öncesine göre çok farklı bir jeopolitik ortam ve ekonomik koşullarda ilişkilerine yön vermeye çalışacak.