Çin, Kanada'dan ithal tarım ve gıda ürünlerine ek gümrük vergisi getirecek

Çin Ticaret Bakanlığı Kanada'dan ithal kolza yağı, yağ küspesi ve fıstık ürünlerine ek yüzde 100, su ürünleri ve domuz etine ise ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Açıklamada, yeni tarifelerin 20 Mart'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau başkanlığındaki hükümet, 26 Ağustos 2024'te, Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100, alüminyum ile çelik ürünlerine ise yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı.

Çin, tarife artışları ve diğer kısıtlayıcı tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu savunarak 6 Eylül 2024'te Kanada aleyhine şikayet başvurusunda bulunmuştu.

Elektrikli araçlara ek tarife 1 Ekim 2024'te, çelik ve alüminyum ürünlerine 15 Ekim 2024'te yürürlüğe girmişti.

ÇİN, TATİFE ARTIŞI NEDENİYLE 'AYRIMCILIK' SORUŞTURMASI BAŞLATMIŞTI

Pekin yönetimi, ayrıca Kanada'ya karşı "ayrımcılık" soruşturması başlatmıştı.

Çin, ilk kez gümrük tarifelerinin artırılması nedeniyle bir ülke hakkında "ayrımcılık" gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Daha önce ABD, Çin'den ithal aynı ürünlere aynı oranlarda ilave gümrük tarifeleri açıklamış, Avrupa Birliği (AB) de Çin'den ithal elektrikli araçlar hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından gümrük tarifelerinde artışlara karar vermişti.

Çin'in Dış Ticaret Yasası'nın 7. maddesi, herhangi bir ülke veya bölgenin "ayrımcı temeldeki" yasak, kısıtlama ve uygulamalarına "karşı-tedbirlerle" yanıt verilmesine olanak tanıyor.