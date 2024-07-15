Çin Komünist Partisinin 20. Merkez Komitesinin 3. Genel Oturumu Pekin'de başladı

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partisinin (ÇKP), ülkenin gelecek 10 yıldaki ekonomik hedeflerini tayin edecek reform konulu 3. Genel Oturumu (plenum) bu sabah başkent Pekin'de başladı.

Xinhua ajansının haberine göre, ÇKP'nin Ekim 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongresi'nde 5 yıllığına seçilen Merkez Komitenin 3. Genel Oturumu başladı.

Başkent Pekin'de düzenlenen toplantıda, ülkenin kalkınma ve reform programını, ulusal, küresel ve ulusal ekonomik stratejisini şekillendirecek kararlar ele alınacak.

Toplantıda, partinin üst yönetim organı olan ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu adına çalışma raporu sunan Çin Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping, reform sürecinin kapsamlı şekilde derinleştirilmesi ve Çin modernleşmesinin ilerletilmesine ilişkin karar taslağını da açıkladı.