Çin kültürü Kırmızı Kedi’de

Kültür Sanat Servisi

Kırmızı Kedi Pera Mağazası’nda Xinhua Kitabevi Çin Kültürü Bölümü açıldı. Kırmızı Kedi Yayınevi ve Xinhua Kitap Zinciri arasında imzalanan anlaşmayla taraflar karşılıklı olarak kitabevlerinde Çin ve Türk Kültür bölümleri açacaklar.

Xinhua Kitabevi Çin Kültürü Bölümü’nün açılışında Xinhua Kitabevi Genel Müdür Yardımcısı ve Xinhua Worldwei Uluslararası Kültür Medya Şirketi Genel Müdürü Yuan Hu, Çin Başkonsolosluğu Siyasi ve Basın Direktörü Wei Zhengzhong ve Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü Eş Direktörü Wei Hu ile Çin basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.