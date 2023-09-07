Çin, Kuzey Kore'nin 75. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına heyet gönderecek

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Çin'in ülkeye heyet göndereceği bildirildi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Başbakan Yardımcısı Liu Guocong başkanlığındaki Çinli heyetin, kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlayan Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Liu başkanlığındaki Çinli heyetin Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi ve Kuzey Kore hükümetinin davetine katılacağı teyit edildi.