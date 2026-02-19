Çin–Latin Amerika ve yeni küresel dengeler

Cemal Ceylan/Basel

Çin ile Latin Amerika arasındaki ekonomik ilişkiler son yirmi yılda sessiz ama çarpıcı bir dönüşüm geçirdi. 2000 yılında yalnızca yaklaşık 10 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, 2024 itibarıyla 518 milyar doların üzerine çıktı. Bu artış, Çin’in bölgeye yönelik uzun vadeli ticaret ve yatırım stratejisinin ne kadar derinleştiğini açıkça ortaya koyuyor.

Ancak Çin’in Latin Amerika’ya yaklaşımı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi boyutlu.

PANDEMİ VE ÇİN’İN BÖLGESEL ROLÜ

COVID-19 pandemisi, Çin’in bölge ülkelerine olan ekonomik bağımlılığı ve stratejik rolünü daha da görünür kıldı. Çin, tıbbi malzeme ve aşı desteği gibi alanlarda hızlı müdahaleler yaptı; bu da Pekin’in bölge ülkeleri nezdindeki etkisini güçlendirdi.

TİCARETİN OMURGASI

Ticaretinin temelini büyük ölçüde enerji ürünleri, tarım emtiaları, mineraller ve sanayi malları oluşturuyor. Latin Amerika; petrol, doğalgaz, bakır, lityum ve demir cevheri gibi stratejik ürünlerle Çin’in artan talebini karşılayan kilit bir tedarikçi konumunda. Buna karşılık Çin, bölge ülkelerine sanayi ürünleri, makineler ve tüketim malları ihraç ediyor.

Bu yapı, ilişkilerin büyük ölçüde “emtia karşılığı sanayi ürünü” ekseninde ilerlediğini gösterirken, aynı zamanda Latin Amerika için katma değer ve sanayileşme tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

TARIMDA DURUM

Bölge, başta soya, mısır, kahve, kakao ve pamuk olmak üzere birçok emtianın üretiminde kritik öneme sahip. Bu alanda ABD ve Çin şirketleri, farklı stratejilerle rekabet ediyor ve bölgeye hem fırsatlar hem de riskler getiriyor.

ABD Tarım Devleri: Cargill, ADM, Bunge uzun süredir Latin Amerika’da aktif.

•Liman, silo ve nakliye altyapısını kontrol ediyorlar. Örneğin Brezilya’daki Porto de Santos veya Arjantin’deki Rosario limanı üzerinden ABD’ye veya Çin’e en az %20 karla ürün ihraç ediliyor.

Soya, mısır ve pamuk üretiminde büyük ölçekli çiftliklerle çalışıyorlar; Latin Amerika’nın ihracat stratejisinde kritik rol oynuyorlar.

Genellikle yüksek verimli, genetiği değiştirilmiş tohumlar ve modern tarım teknolojileri sağlıyor; bu da ürün verimliliğini artırıyor ancak küçük çiftçiler için maliyetli.

•Özellikle küresel Güney’de, tarım makinelerine yerleştirilen sensörler toprak, iklim ve verimle ilgili veriler topluyor. Bu veriler ABD veri merkezlerine gönderiliyor.

Toplanan tarım verileri, büyük şirketlerin elinde işleniyor. Algoritmalar, yeni tohumlar ve tarım yöntemleri geliştiriyor. Ortaya çıkan patentler ve ürünler büyük kazançlar sağlıyor. Ancak bu verileri üreten çiftçiler ne verilere erişebiliyor ne de elde edilen kazançtan pay alıyor. Aksine, geliştirilen ürünleri daha sonra yüksek bedellerle satın almak zorunda kalıyorlar.

Bu süreçte yerel tarım bilgisi de giderek kayboluyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan deneyimlerin yerini, nasıl çalıştığı açıklanmayan yapay zekâ sistemleri alıyor. Böylece çiftçiler, teknolojiye tamamen bağımlı hâle geliyor.

Çin firmaları tarımda daha yeni oyuncu sayılır, ancak son yıllarda etkileri hızla arttı:

Doğrudan üretimden çok, limanlar, depolama tesisleri, işleme sanayileri ve lojistik yatırımlarına odaklanıyor.

Yerel çiftçilere ve kooperatiflere düşük faizli krediler sağlıyor; bu sayede üretim kapasitesini artırıyor ve Çin pazarına yönlendiriyor. Ürünleri %18 civarında fazla alış fiyatı ile alıyor. Bu fiyat politikası ile ABD firmalarının pazar hakimiyetini zorluyor.

Özellikle soya ve bakliyat gibi ihracata yönelik stratejik ürünleri hedefliyor.

Bu Çin pazarına bağımlılık, bazı yerel sanayilerin bypass edilmesi, uzun vadeli kârın Çin’e akmasını sağlıyor.

ABD firmaları hâkimiyet ve teknoloji ile öne çıkarken, Çin firmaları hızlı finansman ve altyapı ile etkili oluyor. Bölge ülkeleri, bu iki farklı modeli dengeleyerek hem ihracat gelirlerini artırıyor hem de yerel ekonomiyi koruma mücadelesi veriyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Çin’in yenilenebilir enerji yatırımları hem bölgenin enerji dönüşümünü hızlandırıyor hem de Çin’in küresel ekonomik ve stratejik etkisini artırıyor. ABD ve AB’nin bölgedeki enerji yatırımlarıyla kıyaslandığında Çin’in stratejisi yüksek finansman ve hız odaklı, özellikle altyapı ve teknolojik entegrasyon alanlarında fark yaratıyor.

Latin Amerika, bu yatırımlar sayesinde hem karbon ayak izini azaltıyor hem de enerji güvenliğini artırıyor.

BÜYÜK BORÇTAN SEÇİCİ İŞBİRLİĞİNE

Çin, yalnızca ticaretle değil, finansman ve altyapı projeleriyle de etkisini artırıyor. Çin’in, Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu’na (CELAC) üye ülkelere sağladığı kredi miktarı yaklaşık 9–10 milyar dolar seviyesinde. Bu kredilerin Yuan cinsinden veriyor ve bunun için WTO kurallarına göre uluslararası anlaşmalar yapılıyor.

Öte yandan son yıllarda tablo değişiyor. Büyük ölçekli borç finansmanının yerini, enerji, su yönetimi, ulaşım ve lojistik gibi alanlarda daha sektörel ve proje bazlı iş birlikleri almaya başladı.

LİMANLAR STRATEJİNİN MERKEZİNDE

Çin’in varlığının en görünür olduğu alanlar liman ve lojistik yatırımları. Küresel deniz ticaretinde söz sahibi olmak isteyen Pekin, Pasifik ve Atlantik kıyılarında stratejik noktaları hedef alıyor.

Brezilya, BIRICS üyesi olarak bu stratejinin merkezinde yer alıyor. Port of Santos ihracatı ve Port of Açu, Çin ile ticarette Brezilya’yı bölgesel bir lojistik merkez hâline getiriyor.

Peru, Çin sermayesiyle geliştirilen Chancay Derin Su Megalimanı, milyarlarca dolarlık yatırım hacmiyle yalnızca Peru’nun değil, tüm bölgenin ticaret rotalarını değiştirmeye aday. Bu proje, Peru’yu Asya–Latin Amerika ticaretinde bir “ana kapı” konumuna taşıma iddiası taşıyor.

Ekvador’daki Posorja Limanı, batı kıyısında stratejik bir lojistik merkez olarak öne çıkarken, Meksika da hem Pasifik hem ABD bağlantılı limanlarıyla Çin’in radarında. Ülkenin en büyük limanı olan Manzanillo, kapasite artışı ve konteyner taşımacılığı yatırımlarıyla güçlendirilirken; Matamoros’taki Puerto del Norte, ABD–Meksika ticaret hattında yeni bir lojistik düğüm oluşturuyor.

ÜLKE BAZINDA ÇİNLİ NÜFUS

Çin’den Latin Amerika’ya ilk önemli göçler 19. yüzyılda başladı. Bu dönemde pek çok Çinli, sözleşmeli işçi olarak bölgeye göçtü. Panama’da Çin kökenli nüfus tahminlere göre ~200–350,000, Venezuela’da yaklaşık 600,000, Peru’daki nüfusun bugün yaklaşık %10’a varan oranlarda. Kosta Rika’da ~45 -100,000 civarında, Dominik Cumhuriyeti’nde ~60,000, Şili’de ~20,000 civarında olduğu tahmin ediliyor; bu göç 19. yüzyıla kadar uzanıyor.

Brezilya, Arjantin, Meksika, Kolombiya, Ekvador ve Paraguay gibi ülkelerde de Çin kökenli topluluklar mevcut. Genel Latin Amerika kapsamında toplam Çin diasporası, daha geniş Asyalı nüfusun bir parçası olarak milyonları bulabilir.

Çin nüfus sayesinde de bölgede ticari, ekonomik ve sosyal bağlantıları güçlendiriyor.

EKONOMİ KADAR JEOPOLİTİK BİR HİKÂYE

Çin–Latin Amerika ilişkileri artık yalnızca ticaret rakamlarından ibaret değil. Limanlar, krediler ve altyapı projeleri; küresel tedarik zincirleri, enerji güvenliği ve jeopolitik nüfuz mücadelesinin bir parçası hâline gelmiş durumda. Latin Amerika ülkeleri için bu yakınlaşma yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bağımlılık, sanayileşme ve stratejik denge sorularını da beraberinde getiriyor.

Çin’in yükselen etkisi, ticaret hacminin büyümesinden öteye geçerek siyasi bağların yeniden şekillenmesine kadar uzanıyor. Pekin, altyapı yatırımları, kredi imkanları, ticaret ilişkileri ve diplomasi aracılığıyla hem bölgenin ekonomik yapısına müdahale ediyor hem de ABD ile bölgesel güç rekabetinde yeni dengeler yaratıyor.