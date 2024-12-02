Çin, Litvanya'nın Çinli diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etmesini kınadı

Çin, Litvanya'nın Vilnius Büyükelçiliğinin üç çalışanını "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan ederek ülkeyi terk etmelerini talep etmesini kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, "Bu kötü niyetli ve provokatif eylemi güçlü şekilde kınıyor ve reddediyoruz." dedi.

Litvanya'nın Tayvan konusunda "tek Çin" ilkesine ve Çin-Litvanya Diplomatik İlişkilerinin Kurulmasına İlişkin Bildiri'deki taahhütlerine aykırı adımları nedeniyle ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine düşürüldüğünü hatırlatan Lin, "Litvanya, bir kez daha ilişkilere daha fazla zarar verecek bir eylemde bulunmaktadır." ifadesini kullandı.