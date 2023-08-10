Çin, Londra’daki yeni büyükelçilik binası projesini askıya alacak

Çin, İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni bir büyükelçilik binası inşa etme planlarını geçici olarak askıya alacak.



Çin, İngiltere’nin başkenti Londra’da inşa etmeyi planladığı ve Avrupa’daki en büyük büyükelçilik binası olması beklenen büyükelçilik inşa planlarını geçici olarak askıya alacak. Çin, geçtiğimiz sene yerel halkın itirazları üzerine durdurulan inşaat konusunda İngiltere’den diplomatik bir cevap alamaması üzerine, yerel mahkemenin büyükelçilik binasının inşasına ilişkin yaptığı itiraza karşı savunma yapmayacağı aktarıldı.



Çin Dışişleri Bakanlığı daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetini yeni büyükelçilik binası yapımı konusunda "uluslararası yükümlülüğünü" yerine getirmeye çağırmış ve karşılıklı fayda temelinde bir çözüm bulmak istediklerini bildirmişti.



Çin, ilk olarak 2018 yılında söz konusu büyükelçilik binasını inşa etme planlarını duyurmuş ve ardından İngiliz madeni paralarının bulucusu olan Royal Mint’in 700 bin metrekarelik bir arazisini yaklaşık 250 milyon pound karşılığında satın almıştı. Ancak Londra’da bulunan Tower Hamlets bölgesi yerel konseyi, projeyi yerel halkın itirazı ve güvenlik gerekçelerini neden göstererek geçtiğimiz sene durdurma kararı almıştı.

Uzmanlar, konuyla ilgili bürokratik başvuru yapan Çin tarafının muhataplarından cevap alamaması üzerine yerel mahkemeye itiraz etmeyecek olmasının, iki ülke arasında onarılan siyasi ilişkilere zarar vereceğini düşünüyor.