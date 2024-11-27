Çin, metanla çalışan roketin ilk fırlatışını yaptı

Çin, metanla çalışan "Cuçüe-2" roketin yeni versiyonunun ilk fırlatışını yaptı.

CGTN'in haberine göre, iki test uydusunu taşıyan roket, Gobi Çölü'ndeki Donfıng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından yörüngeye ulaştı. Bu, Cuçüe-2 roketiyle gerçekleştirilen üçüncü başarılı taşıma görevi oldu.

Merkezi Pekin'de bulunan özel havacılık ve uzay şirketi LandSpace tarafından üretilen roket, Çin takımyıldızlarının 4 simgesinden biri olan "Vermilyon Kuşu"nun adını taşıyor.

Yakıt olarak sıvı metan, oksitleyici olarak sıvı oksijen kullanılan Cuçüe-2, dünyanın metanla çalışan ilk roketi olma özelliği taşıyor.

Roketin yeni versiyonun adında kullanılan "E" harfi geliştirilmiş (enhanced) anlamına gelirken, "Y1" kodu bu versiyonun ilk uygulaması olduğunu ifade ediyor. Şirket daha önceki fırlatışlarında kullandığı roketlere"ZQ-2 Y1", "ZQ-2 Y2" ve "ZQ-2 Y3" adlarını vermişti.

YÜK KAPASİTESİ 4 TONA ÇIKTI

Yeni versiyonda roketin 49,5 metrelik uzunluğu kısaltılarak 47,3 metreye düşürülürken ağırlığı da azaltıldı.

Yeni tasarımla roketin kalkış gücü 268 tondan 282 tona yükseltilirken Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye taşıyabildiği yük kapasitesi 1,5 tondan 4 tona çıktı.

Cuçüe-2'nin Aralık 2022'deki ilk fırlatılış denemesi başarısız olmuş, ardından roketle Temmuz 2023 ve Aralık 2023'te iki başarılı taşıma görevi icra edilmişti.