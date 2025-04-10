Çin misilleme yaptı, ABD el yükseltti

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ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşı" şiddetleniyor. ABD Başkanı Donald Trump her geçen gün gaza basarken Çin'e uygulanan vergi oranları yüzde 104'e yükseltti. Gerekçe Çin'in ABD'ye misillemede bulunması.

Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da çok sayıda ülkeye yeni gümrük vergileri getirirken Çin'e yüzde 34'lük ek bir gümrük vergisi ilan etmiş ve bu ülkeden gelen ürünlerden alınan vergiyi toplam yüzde 54'e çıkarmıştı. Trump diğer ülkeleri, bir karşılık vermemeleri konusunda uyarmış, aksi takdirde yeni vergilerle karşılaşacaklarını belirtmişti.

Çin hükümeti ise bu tehdide rağmen 10 Nisan'dan başlayarak ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "ABD, vergileri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" demişti.

Buna karşılık Beyaz Saray ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini yüzde 104'e çıkardı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent "Tarifelerini artırabilirler ama ne olmuş? Çin'in bu durumu tırmandırması onlar için kayıp" dedi. Bessent, Vietnam'ın bugün vergiler hakkında müzakere için görüşmeye geleceğini, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin de görüşmek istediğini söyledi.

AĞZINI İYİCE BOZDU

Ülkeleri tehdit etmeyi sürdüren Trump ise yeni dönemindeki düşük seviyeli üslubunu daha da ileriye taşıdı. Trump, ticaret anlaşmalarına dair yeni müzakerelerde bulunmak isteyen ülkeleri aşağılayıp alay etmeye başladı.

Trump, kapsamlı yeni tarifelerinin ardından onlarca ülkenin ABD ile ticaret anlaşmaları müzakere etmek için çabaladığını iddia etti ve yabancı liderlerin vergilerin tam etkisinden kaçınmak için muafiyetler için kendilerine "yalvardıklarını" öne sürdü. Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi yemeğinde konuşan Trump, "Size söylüyorum, bu ülkeler bizi arıyor, kıçımı öpüyorlar. Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar: 'Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapın. Her şeyi yaparım efendim'" dedi.

Trump, bununla birlikte, Kongre onayı olmadan 60 günden fazla gümrük vergisi koyma yetkisini sınırlamak için iki partili çabaları destekleyen Cumhuriyetçi milletvekillerini hedef aldı. Trump, Cumhuriyetçi milletvekillerine ve bağışçılara "Ara seçimleri kazanacağız ve muazzam bir ezici zafer elde edeceğiz. Ve devam eden gümrük vergisi durumundan gerçekten çok faydalandığımızı düşünüyorum" dedi. Trump, ülkenin günde 2 milyar dolar tarife geliri topladığını iddia ediyor.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi dün Pekin yönetiminin ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilerde yaşanan gelişmelere ilişkin tutumuna dair yaklaşık 47 sayfalık politika belgesini (white paper) yayımladı. Belgede, Trump yönetimini "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz ve korumacılık çıkmaz bir sokağa sürükler" sözleriyle uyardı, Washington'a "göz hizasında diyalog" çağrısı yapıldı.