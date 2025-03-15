Çin, Myanmar'dan siber dolandırıcılık şüphelisi 2 bin 255 kişiyi ülkeye getirdi

PEKİN (AA) - Çin hükümeti, komşu Myanmar'da faaliyet gösteren internet ve telefon dolandırıcılığı şebekelerine mensup oldukları iddia edilen 2 bin 255 şüphelinin ülkeye iadesini sağladığını bildirdi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'ın Kayin eyaletine bağlı, Tayland sınırına yakın Myawaddy kasabasından Çin uyruklu şüphelilerin iade edildiği belirtildi.

Myanmar'da telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık faaliyeti yürüten şebekelere mensup olduklarından şüphelenilen 2 bin 255 Çin vatandaşının, önce Tayland'da, buradan da tarifeli uçuşlarla Çin'in Nancing ve Şanghay şehirlerindeki gözaltı merkezlerine sevk edildiği bilgisi verildi.

Böylece, son 2 ayda Myanmar'dan Çin'e iade edilen şüphelilerin sayısı 2 bin 876'ya yükseldi.

Bakanlık, daha önce 621 Çin vatandaşının iade edildiğini bildirmişti.

Myanmar'ın Myawaddy kasabası, son yıllarda Çin vatandaşlarını hedef alan telefon ve internet dolandırıcılığı şebekelerinin merkezi haline gelmişti. Burada faaliyet gösteren suç şebekelerinin, iş verme bahanesiyle kandırdıkları kişileri Tayland üzerinden Myanmar'a getirip, tehdit yoluyla dolandırıcılık ağına dahil ettiği biliniyor.