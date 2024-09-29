Çin, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından gerilimi düşürme çağrısı yaptı

Çin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'da İsrail'in hava saldırılarıyla öldürülmesinin ardından tüm taraflara ve özellikle İsrail'e çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemek içi gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden, çatışmayı ve bölgesel gerilimi tırmandıran eylemlere karşı oldukları belirtildi.

Çin'in olayı yakından izlediği ve bölgesel gerilimin yükselmesinden endişe duyduğu kaydedilen açıklamada, "Tüm tarafları, özellikle de İsrail'i gerilimi düşürecek tedbirleri derhal alarak çatışmanın tırmanmasını ve kontrolden çıkmasını önlemeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisinin bulunduğuna işaret edilerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarının uygulanıp Gazze'deki saldırıların en kısa zamanda durdurulmasının, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasının acil öncelik olduğu vurgulandı.