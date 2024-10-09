Çin, Rusya ile ortak denizaltısavar tatbikatına iki muhrip ve bir fırkateynle katıldı

Çin'in, Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısında Rusya ile denizaltılara karşı koyma eğitimleri yaptığı tatbikata iki muhrip ve bir fırkateynle katıldığı bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusundan yapılan açıklamaya göre, tatbikatta "Tip 055" sınıfı Vuşi muhribi, "Tip 052D" Şining muhribi ve "Tip 054A" sınıfı Linyi fırkateyni yer aldı.

Ayrıca gemileri desteklemek üzere bir ikmal tankeri ile denizaltısavar özellikli üç gemi helikopterinin, Çin filosuna katıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, tatbikatın iki ülkenin Kuzeybatı Pasifik'te yürüttüğü ortak devriye faaliyetinin parçası olduğunu bildirmişti.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre tatbikatta Rusya'dan denizaltısavar özellikli Amiral Panteleyev ve Amiral Tributs muhripleri ile "Ka-27PL" tipi denizaltısavar helikopter yer alırken helikopterin, "farazi düşman denizaltısını aramak için kullanıldığı" aktarılmıştı.