Çin Savunma Bakanı Dong: "Asya-Pasifik'te soğuk veya sıcak savaşa izin vermeyeceğiz"

Çin Savunma Bakanı Dong Cün, Asya-Pasifik bölgesindeki halkların işbirliği ve barış içinde bir hayat arzuladığını, bölgenin zor kazanılmış refah ve istikrarından taviz verilmemesi gerektiğini belirterek, "Asya-Pasifik'te soğuk veya sıcak savaşa izin vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Dong, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda "Çin'in Küresel Güvenliğe Yaklaşımı" başlıklı konuşma yaptı.

Asya-Pasifik’te refah ve istikrarın halkların ortak çabaları sonucunda oluştuğuna işaret eden Dong, "Hegemonya ve güç siyasetinin bölge ülkelerinin çıkarlarını zedelemesine izin vermeyeceğiz. Asya-Pasifik'te jeopolitik çatışmalara, sıcak veya soğuk herhangi bir savaşa izin vermeyeceğiz. Hiçbir ülke aramızda kargaşa ve ihtilaf yaratamayacak." ifadelerini kullandı.

Dong, Asya-Pasifik halklarının işbirliği ve barış içinde bir hayat arzuladığına, bölge ordularının bu arzuya güçlü destek sağlaması gerektiğine işaret ederek, "Ortak kalkınma ve kazan-kazan işbirliği arayışı hakim eğilim olmayı sürdürüyor. Ekonomik bağları koparmaya, tedarik zincirlerini bozmaya ve yüksek çitli küçük bahçeler kurmaya yönelik girişimler destek bulmuyor." şeklinde konuştu.