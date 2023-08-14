Çin Savunma Bakanı Li, Rusya ve Belarus'u ziyaret edecek
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Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun Rusya ve Belarus'u ziyaret edeceği bildirildi.
Çin Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bakan Li, Rusya'da 15 Ağustos'ta düzenlenecek 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapacak.
Li, Moskova ziyaretinde Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batı ile gerilimlerin sürdüğü dönemde Rus savunma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.
Çinli Bakan'ın Belarus'ta da Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve savunma yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.
Mart ayında göreve başlayan Li, nisanda Moskova'yı ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.