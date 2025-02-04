Çin sinemasında toplam gişe hasılatı, dünya çapında birinci sıraya yerleşti

Çin'in 2025 Bahar Festivali dönemi, Çin sineması için önemli bir dönüm noktası oldu. Çin Film İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, 3 Şubat 2025 itibarıyla Bahar Festivali gişesi 80.20 milyar yuanı aşarak yeni bir rekor kırdı.

CGTN Türk'ün haberine göre 2025 yılı itibarıyla, Çin'in toplam gişe hasılatı 98.20 milyar yuan'ı aşarak Kuzey Amerika'yı da geride bıraktı ve dünya çapında birinci sıraya yerleşti.

Bahar Festivali'nde vizyona giren 6 film ve gişe başarıları şu şekilde:

1. "Ne Zha: Efsanevi Çocuk"

Gişe Hasılatı: 38.05 milyar yuan

2025 Bahar Festivali'nde gösterime giren ve en büyük başarıyı yakalayan film, Ne Zha: Efsanevi Çocuk" oldu. Film, 2019 yılında büyük bir başarı elde eden animasyon filmi Ne Zha'nın devamı niteliğinde.

2. "Tang Dedektifi 1900"

Gişe Hasılatı: 19.88 milyar yuan

"Tang Dedektifi 1900", "Tang Dedektifi" serisinin bir parçası. Film, komedi, suç ve gizem unsurlarını bir araya getiriyor. Başroldeki dedektiflerin serüvenleri, izleyiciyi sürükleyici bir hikayeye davet ederken, özellikle Çin'in modern şehirleriyle tarihi geçmişi arasında kurduğu bağlantılarla dikkat çekiyor.

3. "Fengshen 2: Savaşın Kızıl Ateşi"

Gişe Hasılatı: 9.33 milyar yuan

"Fengshen 2", Çin'in en eski mitolojilerinden biri olan "Fengshen Bang"'a dayanan epik bir aksiyon filmi olarak nitelendiriliyor.

4. "Efsanevi Okçular: Kahramanlar"

Gişe Hasılatı: 5.69 milyar yuan

"Efsanevi Okçular: Kahramanlar", ünlü yazar Jin Yong'un eserlerinden uyarlanmış bir dövüş sanatları filmi. Kahramanlık ve intikam temalarını işleyen film, özellikle dövüş sahneleriyle beğeni topladı.

5. "Ayı Kardeşler: Geleceği Yeniden Başlat"

Gişe Hasılatı: 4.60 milyar yuan

"Ayı Kardeşler", çocuklar için üretilen bir animasyon filmi.

6. "Ejderha Operasyonu"

Gişe Hasılatı: 2.43 milyar yuan

"Ejderha Operasyonu", aksiyon ve gerilim unsurlarını birleştiren bir suç filmi.