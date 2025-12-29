Çin, Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlattı

Çin, Çin, egemenlik ihtilafı içinde bulunduğu Tayvan çevresinde hava, deniz ve roket birliklerini konuşlandırarak askeri tatbikat başlattı.

Çin ordusu, bu tatbikatların savaşa hazırlık durumunu test etmek ve “ayrılıkçı” ve “dış müdahale” güçlerine karşı “sert bir uyarı” vermek amacıyla yapıldığı açıklaması yaptı.

ABD’nin Tayvan’a 11.1 milyar dolarlık silah satışı ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin, Çin’in adaya saldırması halinde Japon ordusunun müdahale edebileceğini ima eden açıklaması Pekin’de öfkeye yol açmıştı. Pekin, Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor ve gerekirse adayı zorla ele geçireceğini sık sık dile getiriyor.

Çin ordusunun Doğu Komutanlığının yaptığı açıklamada, Tayvan Boğazı’nın kuzey ve güneybatısına kuvvetlerini yoğunlaştırdığını ve kara ve deniz hedeflerine canlı ateş ve simülasyonlu saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. ‘Adil Göre 2025’ adı verilen tatbikatlar salı günü de devam edecek ve adanın ana limanlarını ablukaya almak ve adayı kuşatmak için tatbikatlar da yapılacak.

Doğu Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi, Çin sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı bir paylaşımda, faaliyetlerin “deniz ve hava muharebe hazırlık devriyeleri için eğitim, entegre kontrolün sağlanması, önemli liman ve bölgelerin kapatılması ve çok boyutlu caydırıcılık” üzerine odaklanacağını söyledi. Tatbikatların “Tayvan ayrılıkçı güçlerine ve dış müdahale güçlerine ciddi bir uyarı” niteliğinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu tatbikatlar, 2022’de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaretinden sonra gerçekleştirilen altıncı büyük tatbikat turunu oluşturuyor ve devletin haber ajansı Xinhua tarafından “Çin’in egemenliğini ve ulusal birliğini korumak için meşru ve gerekli bir eylem” olarak tanımlanıyor.

TAYVAN ALARMA GEÇTİ

Tayvan hükümeti ise tatbikatları kınadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Çin’i “bölgesel barışı bozmaması” için uyardı ve Pekin’e, “sorumsuz provokasyonlar” olarak nitelendirdikleri eylemleri derhal durdurması çağrısında bulundu.

Tayvan Savunma Bakanlığı da, son 24 saat içinde iki Çin askeri uçağı ve 11 geminin ada çevresinde faaliyet gösterdiğini ve ada ordusunun yüksek alarmda olduğunu ve “hızlı müdahale tatbikatları” yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Adanın havacılık otoritesi de Taipei hava sahasında “geçici tehlike bölgesi” belirlediğini ve alternatif uçuş rotaları belirlemek için çalıştığını söyledi.