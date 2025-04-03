Çin, Tayvan'ı kuşatan askeri tatbikatını tamamladı

Çin, egemenlik ihtilafı içinde bulunduğu Tayvan'ın çevresinde yürüttüğü askeri tatbikatları tamamladığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, yaptığı açıklamada, komutanlığa bağlı kara birliklerinin Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölümlerinde ve Tayvan Boğazı'nda yürüttüğü 2 gün süren tatbikatlarda tüm görevlerin yerine getirildiğini belirtti.

Kara, deniz, hava ve roket kuvvetlerinden unsurların katıldığı tatbikatların birliklerin müşterek muharebe kabiliyetlerini kapsamlı şekilde test ettiğini anlatan Sözcü Şı, komutanlığa bağlı birliklerin daima teyakkuzda olacağını, eğitim ve hazırlıklarını sürekli güçlendirerek Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik ayrılıkçı hareketleri kararlılıkla defedeceğini kaydetti.