Çin, teknoloji ve uzay araştırmaları için 6 uydu fırlattı

ÇİN’in, teknoloji ve uzay araştırmaları için 6 uydu fırlattığı açıklandı.

Çin, Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden bugün uzaya altı yeni test uydusu gönderdi. Söz konusu altı Shiyan-27 uydusu, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle yerel saatle sabah 06.51’de fırlatıldı.

Belirlenen yörüngelerine başarıyla giren uyduların, uzay ortamının keşfi ve ilgili teknolojik deneyler için kullanılacağı kaydedildi. Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 570’nci uçuşunu gerçekleştirdiği aktarıldı.