Çin, uzaktan algılama özellikli uydularını fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli “Yaogan” sınıfı yer gözlem uydularının yeni grubunu uzaya gönderdi.

Çin Haber Ajansı Xinhua'nın haberine göre, “Yaogan-40 03” uyduları, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi’nden fırlatıldı.

Fırlatılışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uyduların, elektromanyetik çevre tetkiki ve bağlantılı teknik testler için kullanılacağı kaydedildi.

Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.