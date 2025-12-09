Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-47" uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-47" uydusunu fırlattı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-47" uydusu, "Long March-4B" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 614'üncü taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, ulusal kadastro ve toprak kaynaklarının takibi, şehir planlama, kara yolu ağı tasarımı, hasat tahmini, çevre yönetimi ile afet önleme ve giderme çalışmaları için kullanılacağı kaydedildi.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.