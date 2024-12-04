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Çin, uzaktan algılama özellikli yeni bir yer gözlem uydusunu fırlattı

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 16:42
  • Giriş: 04.12.2024 16:42
  • Güncelleme: 04.12.2024 16:42
Kaynak: AA
Çin, uzaktan algılama özellikli yeni bir yer gözlem uydusunu fırlattı

Çin, Sentetik Açıklıklı Radarlar (SAR) ile donatılan, uzaktan algılama özellikli yeni bir yer gözlem uydusunu uzaya yolladı.

CGTN'nin haberine göre, "Hayşao-1" adındaki uydu, Kuaycou 1A roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu fırlatış, Kuaycou 1A roketiyle 28'inci başarılı taşıma görevi oldu.

SAR ile donatılan uydular, yeryüzüne ilettiği L-bandı elektromanyetik dalgaların yansılarını algılayarak detaylı yer gözlemleri yapabiliyor.

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