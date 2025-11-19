Giriş / Abone Ol
Çin, Jiuquan Uzay Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-2C roketiyle fırlattığı Shijian-30A, 30B ve 30C uydularının planlanan yörüngeye başarıyla yerleştiğini ve uyduların uzay ortamının keşfine yönelik teknoloji testlerinde kullanılacağını açıkladı.

Dünya
  • 19.11.2025 12:04
  • Giriş: 19.11.2025 12:04
  • Güncelleme: 19.11.2025 12:10
Kaynak: DHA
Çin, uzaya 3 yeni uydu gönderdi
Fotoğraf: DHA

Çin’in 3 yeni uyduyu ‘Uzun Yürüyüş-2C’ taşıyıcı roketi ile uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, bugün saat 12.01’de Jiuquan Uyudu Fırlatma Merkezi’nden ‘Shijian-30A’, ‘Shijian-30B’ ve ‘Shijian-30C’ uydularını Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi ile uzaya gönderdi.

Uyduların önceden planlanan yörüngelerine yerleştiği ve uzay ortamının keşfi ile ilgili teknolojilerin test edilmesinde kullanılacağı açıklandı.

