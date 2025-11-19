Çin, uzaya 3 yeni uydu gönderdi
Çin, Jiuquan Uzay Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-2C roketiyle fırlattığı Shijian-30A, 30B ve 30C uydularının planlanan yörüngeye başarıyla yerleştiğini ve uyduların uzay ortamının keşfine yönelik teknoloji testlerinde kullanılacağını açıkladı.
