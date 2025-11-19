Çin, uzaya 3 yeni uydu gönderdi

Çin’in 3 yeni uyduyu ‘Uzun Yürüyüş-2C’ taşıyıcı roketi ile uzaya gönderdiği bildirildi.

Çin, bugün saat 12.01’de Jiuquan Uyudu Fırlatma Merkezi’nden ‘Shijian-30A’, ‘Shijian-30B’ ve ‘Shijian-30C’ uydularını Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi ile uzaya gönderdi.

Uyduların önceden planlanan yörüngelerine yerleştiği ve uzay ortamının keşfi ile ilgili teknolojilerin test edilmesinde kullanılacağı açıklandı.