Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çin ‘Uzun Yürüyüş-2F’ roketini uzaya gönderdi

Çin'in ‘Shenzhou-22’yi taşıyan ‘Uzun Yürüyüş-2F’ taşıyıcı roketinin uzaya gönderildiği bildirildi.

Dünya
  • 25.11.2025 11:20
  • Giriş: 25.11.2025 11:20
  • Güncelleme: 25.11.2025 11:22
Kaynak: DHA
Çin ‘Uzun Yürüyüş-2F’ roketini uzaya gönderdi
Fotoğraf: DHA

Çin'in ‘Shenzhou-22’ uzay aracı, bugün Pekin saatiyle 12.11'de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden ‘Uzun Yürüyüş-2F Y22’ tipi taşıyıcı roket ile uzaya gönderildi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı’ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, ‘Shenzhou-22’ Çin uzay istasyonu ile hızlı ve otonom kenetlenme gerçekleştirecek.

‘Shenzhou-22’ uzay aracının insansız olduğu belirtilen açıklamada, uzay gıdaları, uzay ilaçları, taze meyve-sebzeler ve uzay istasyonu için gerekli yedek parçaları taşıdığı kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol