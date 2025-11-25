Çin ‘Uzun Yürüyüş-2F’ roketini uzaya gönderdi

Çin'in ‘Shenzhou-22’ uzay aracı, bugün Pekin saatiyle 12.11'de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden ‘Uzun Yürüyüş-2F Y22’ tipi taşıyıcı roket ile uzaya gönderildi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı’ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, ‘Shenzhou-22’ Çin uzay istasyonu ile hızlı ve otonom kenetlenme gerçekleştirecek.

‘Shenzhou-22’ uzay aracının insansız olduğu belirtilen açıklamada, uzay gıdaları, uzay ilaçları, taze meyve-sebzeler ve uzay istasyonu için gerekli yedek parçaları taşıdığı kaydedildi.