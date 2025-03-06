Çin ve Almanya’dan savunmaya dev bütçe

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Küresel güç merkezleri arasındaki silahlanma yarışı şiddetleniyor. Çin hükümeti bu yıl savunma bütçesini yüzde 7,2 oranında artıracağını açıkladı. Yaklaşık 245 milyar dolara ulaşan bütçe planı Çarşamba günü Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık yasama toplantısında sunuldu.

ABD, Tayvan, Japonya ve hayati önem taşıyan Güney Çin Denizi'nde hak iddia eden diğer komşularla yaşanan gerginliklerin Pekin'in nükleer silahlar ve uçak gemileri de dahil olmak üzere ileri askeri teknolojiler geliştirmesine katkıda bulunduğu düşünülüyor.

Dünyanın en büyük donanmasına sahip olan Çin, en çok askeri harcama yapan ülkeler arasında ikinci sırada. En çok askeri harcaması olan ülke ise ABD.

Almanya Hristiyan Birlik Partileri CDU-CSU ile Sosyal Demokrat Partisi (SPD) arasında devam eden koalisyon görüşmeleri öncesinde ülkenin altyapısı ve savunma harcamalarıyla ilgili özel bir fon üzerinde anlaşmaya varıldı. CDU lideri Friedrich Merz, 500 milyar euroluk özel fon sayesinde altyapıda ve savunma harcamalarında artışa gidileceğini açıkladı.