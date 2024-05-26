Çin ve Güney Kore, "diplomasi ve güvenlik diyaloğu" başlatacak

Çin ve Güney Kore, dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla diyalog mekanizmasının başlatılması konusunda anlaştı.

Çin Başbakanı Li Çiang, Çin-Japonya-Güney Kore Liderler Zirvesi için gittiği Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bir araya geldi.

Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre iki lider, görüşmede iki ülke dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı, "2+2" olarak adlandırılan diplomasi ve güvenlik diyaloğu mekanizmasının kurulması ve ilk toplantının da haziran ortasında yapılmasında mutabık kaldı.

Öte yandan, kritik endüstrilerde tedarik zincirlerinin istikrarının sağlanması için iki ülke ticaret bakanları arasında üst düzey diyalog mekanizması kurulması da kararlaştırıldı.