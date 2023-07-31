Çin ve Gürcistan, ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltti

Çin ve Gürcistan, yayımladıkları ortak açıklamayla ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine çıkardıklarını duyurdu.

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'de bulunan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Taraflar, uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldıkları görüşmede, ikili ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltme kararı aldı.

Yayımlanan ortak açıklamada, taraflar, karşılıklı egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygılarını teyit ederken, Gürcistan'ın, "tek Çin" ilkesine "sıkı sıkıya bağlı" olduğu vurgulandı.