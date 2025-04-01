Çin ve Hindistan liderleri, diplomatik ilişkilerin 75. yılını karşılıklı mesajlarla kutladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla karşılıklı tebrik mesajları paylaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, mesajında, Çin ve Hindistan'ın iki eski medeniyet ve büyük gelişmekte olan ülkeler olarak "Küresel Güney"in önemli üyeleri olduğunu belirtti.

Her iki tarafın ilişkileri stratejik bir zaviyeden ve uzun vadeli perspektiften görmesi gerektiğini vurgulayan Şi, "Çin-Hindistan ilişkilerinin gelişimi, iki ülkenin karşılıklı kazanç ortağı olmasının ve 'ejderha ile filin tangosunu' hayata geçirmesinin doğru seçim olduğunu kanıtlamıştır." ifadesini kullandı.

Şi, barış içinde bir arada yaşama, karşılıklı fayda, karşılıklı güven ve ortak kalkınmanın ilişkilere yön veren ilkeler olması gerektiğini kaydederek, iki büyük komşu ülkenin birbiriyle iyi geçinmenin yolunu bularak çok kutuplu bir dünyayı ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasiyi birlikte teşvik etmesi çağrısında bulundu.

Çin lideri, iki ülke arasında karşılıklı güvenin, farklı alanlarda işbirliğinin, iletişimin, uluslararası konularda eşgüdümünün güçlendirilmesi, Çin-Hindistan sınırında barış ve huzurun korunması ve ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimiyle dünya barışı ve refahına katkı sağlamak üzere birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu da Hindistan ve Çin'in birlikte dünya nüfusunun 3'te 1'ini oluşturan iki büyük komşu ülke olduğuna dikkati çekerek, istikrarlı, öngörülebilir ve dostane ilişkilerin hem iki ülkeye hem de dünyaya fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

Bu arada, diplomatik ilişkilerin kurulmasının yıl dönümü dolayısıyla Çin Başbakanı Li Çiang ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi de karşılıklı tebrik mesajları paylaştı.

- Çin-Hindistan uzlaşması

Çin ile Hindistan arasında, Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına çıkan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler, geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Taraflar, 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, anlaşmanın ardından, 23 Ekim 2024'te, Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi marjında yüz yüze görüşmüştü. İki lider, 5 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmişti.

Liderlerin görüşmesinin ardından Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı, 19 Aralık 2024'te Pekin'de gerçekleştirilmişti. İki ülke heyetleri burada sınır bölgesindeki sorunların çözümüne yönelik 6 maddelik bir mutabakata varmıştı. Taraflar, sınır sorununa 2025'te adil, makul ve karşılıklı uzlaşılabilir bir çözüm bulunmasını teşvik etmek üzere pozitif adımlar atılması gerektiğinde hemfikir olduklarını bildirmişti.

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.