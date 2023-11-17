Çin ve Japonya liderleri, San Francisco'daki APEC Zirvesi'nde görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

İki lider görüşmede, "barış içinde bir arada yaşama", "farlılıklarını yönetme" ve "ortak stratejik menfaatler temelinde karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler yürütme" konusunda anlaştı.

Şi, Doğu Asya'nın komşu iki ülkesinin, "stratejik bağlarını idrak etmesi" ve "farklılıklarını uygun şekilde yönetmesi" gerektiğine işaret ederken Kişida, Çin ile Japonya arasında "yapıcı ve istikrarlı ilişkilerin küresel barışa ve refaha katkı sağlayacağını" vurguladı.