Çin ve Mısır'a ithalatta haksız rekabet soruşturması

Çin Halk Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli "sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya "cam ev eşyası" ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. firması tarafından yapılan ve Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş. firması tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli 70.13 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç)” eşya tanımlı “cam ev eşyası” ürününe yönelik bir damping soruşturması başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2025/28 Sayılı Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile ÇHC ve Mısır menşeli başvuru konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verildi.