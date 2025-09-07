Çin, "Yaogan-40 03" uydularını fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-40 03" uydularını fırlattı.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-40 03" uyduları, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatılışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uyduların, elektromanyetik çevre tetkiki ve bağlantılı teknik testler için kullanılacağı kaydedildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 593'üncü taşıma görevi oldu.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.