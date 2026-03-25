Cinayet soruşturmasında tutuklanmıştı: Aleyna Kalaycıoğlu'nun şarkısına erişim engeli

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Aleyna Kalaycıoğlu’nun “Gidesim Var” adlı şarkısı, YouTube’dan kaldırıldı.

9 milyondan fazla izlenmeye ulaşan klip, YouTube’dan izlenemez oldu. Platformda yer alan açıklamada, içeriğin Universal Music Group tarafından yapılan telif hakkı talebi nedeniyle engellendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Bu süreçte arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan destek aldı.

Kundakçı, Canbay ve beraberindeki kişiler, Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içinde beklediği sırada, iddiaya göre çakarlı lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler saldırı düzenledi. Saldırıda kurşunların hedefi olan Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti.

Şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.