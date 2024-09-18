Cinayet yöntemi ATK raporunda

Haber Merkezi

Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki (ATK) inceleme sürüyor. İstanbul ATK’nin alınan örnekler üzerinden yaptığı incelemelerde Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Narin Güran’ın ağzından çıkan sıvının amcası Salim Güran’ın eline ve aracına bulaştığı aktarıldı. İstanbul Adli Tıp raporuyla beraber Diyarbakır’da yapılan biyolojik araştırmalar sonucunda iki ayrı tıp raporu bekleniyor. İstanbul ATK’de Güran’ın cansız bedeninden alınan 91 ayrı bulgu incelenmeye devam ediyor.

Adli Tıp raporu tamamladıktan sonra adli makamlara iletilecek. İstanbul ATK’nin 23 Eylül itibarıyla raporu hazırlaması bekleniyor. Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ise Yenge Hediye Güran "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı. 13 Eylül’de gözaltına alınan Hediye Güran’ın jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12’ye yükseldi. Öte yandan dün akşam itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın yaşadığı eve baskın yapılarak arama yapıldı.