Cinayet zanlısı valizde saklanırken yakalandı: Çok sayıda suç kaydı var

İstanbul Güngören'de bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, Esenyurt'ta bir rezidansa düzenlediği valizin içerisine saklanırken gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki sokakta Reşit Ayten'in (34) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hayatını kaybeden Ayten'in çeşitli suçlardan 20 kaydı ve 11 aranması bulunduğunu belirledi.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin Şenol K. (22) olduğu tespit edildi.

Şüphelinin, Esenyurt'ta kaldığı rezidansa operasyon yapıldı.

Cinayet büro ekipleri, şüpheliyi gardırobun üzerindeki valizde saklanırken yakaladı.

Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah şarjörü, 23 fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin çeşitli suçlardan 19 kaydı ve 4 aranmasının olduğu belirlendi.

Maktulle alacak-verecek meselesi olduğu öğrenilen şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Şenol K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin cinayetin meydana geldiği sokaktan koşarak, uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.