Cinayetler münferit değil

Haber Merkezi

Her geçen gün artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı Tokat’ın Erbaa ilçesindeki kadınlar bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, yaşanan cinayetlerinin münferit olmadığı vurgulanarak “Erkekler, kadınların yaşam hakkını gasp ediyor. Kadınları ‘zayıf’ ve ‘korunmaya muhtaç’ gösteren bu erkek egemen zihniyet, şiddetin üreticisidir. Mevcut yasalar uygulanmazken, katillere iyi hâl indirimi uygulanırken, çözüm diye kadını eve hapsetmek dayatılırken biz kadınlar ölüm tehdidi altında yaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi, kadınların yaşam güvencesidir ve geri alacağız” denildi.

KADINI EVLİ OLDUĞU ERKEK YARALADI

Ordu’da Selma M., evli olduğu İlkay M. tarafından bacağından vurularak yaralandı. Olay, Altınordu’da yaşandı. Bir süredir ayrı yaşayan Selma M. ve İlkay M., Selma M.’nin eşyalarını almak için geldiği sırada tartışmaya başladı. İlkay M., tabancayla Selma M.’ye ateş etti. Yaralanan Selma M.’nin ardından İlkay M., aynı tabanca ile kendisini vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.